Les joueurs FIFA 18 et 19 sur PS4 invités à concourir pour la Manette d'or

Cette année encore, les plus beaux buts réalisés sur FIFA 18 ou FIFA 19 seront récompensés de la Manette d'or, imaginée par Sony Computer Entertainment France. Cette quatrième édition invite les esthètes du but ultime à partager sur Twitter leur réalisation via leur console PS4.