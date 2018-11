Football (National) : Quevilly Rouen Métropole reçoit Tours

Battus en Coupe de France par Oissel dès leur entrée dans la compétition, les Rouges et Jaunes de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) retrouvent le championnat de National. Ils reçoivent Tours, vendredi 2 novembre 2018 à partir de 20 heures, au stade Robert Diochon pour la 12e journée de National.

Deux anciens de Ligue 2

Restant sur deux victoires consécutives, les joueurs de Manu Da Costa tenteront de faire la passe de trois face à un adversaire qui évoluait en Ligue 2 comme les Normands la saison passée.

Mais si les Quevillo-rouennais pointent à la 7e place, les Tourangeaux sont à la 12e place du classement avec seulement deux victoires au compteur. Si les joueurs de Tours ont réalisé un bon début de championnat avec deux victoires et un nul en trois matchs, depuis ils n'ont plus remporté la moindre rencontre et restent sur une défaite à domicile face à Rodez (2-0).

L'occasion est donc belle pour les Rouges et Jaunes de remporter les trois points et de se rapprocher encore un peu plus de la tête du championnat.