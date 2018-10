[Photos] Rouen : le festival du playmobil est lancé

Châteaux forts de dragons, palais de princesse, circuit de course et scène du far west. Les premiers visiteurs du festival du playmobil, installé à la halle aux toiles de Rouen en ont pris plein les yeux, mercredi 31 octobre 2018. Et il n'y a pas d'âge pour être passionné par ces jouets. Christian Bonneau, président du playmo club de Normandie qui organise le festival, présente lui-même plusieurs scènes reconstituées. "Le château des dragons fait normalement 50 cm mais on en a assemblé 11 pour en obtenir un très grand d'1m80", explique-t-il, animé par sa passion. Autour, les traditionnels personnages ont revêtu leur armure pour une cocasse scène de bataille ou les trolls affrontent les dragons...

Christian Bonneau a reconstitué un château d'1m80 en en assemblant plusieurs. - Pierre Durand-Gratian

Une âme d'enfant

Un peu plus loin, autour d'un immense circuit de course, Angéline Laignel arrive avec ses deux enfants pour voir l'expo. "On a tous des souvenirs de playmobil, même si j'étais plus barbie, admet-elle. Mon fils en revanche est vraiment fan. Moi, en tant que maman, je les range beaucoup", rit-elle. Et Paul son fils confirme : "Je suis fan de ça parce que je trouve que c'est amusant", lance-t-il simplement avant d'évoquer sa collection de motos et de chevalier.

Mila pose fièrement devant sa création autour du monde équestre. - Pierre Durand-Gratian

D'autres enfants ne sont pas venus qu'en visite. Mila Pesquet, 10 ans, a été sélectionnée sur la base de photos envoyées, pour monter sa propre scénette et ainsi faire partie de l'exposition. "Ça m'a pris presque cinq heures, explique-t-elle. Il y a deux centres équestres, une ferme, un rond de voltige et tous les personnages", raconte fièrement la jeune passionnée d'équitation, sous le regard bienveillant de sa maman.

Festival du playmobil de Rouen. Jusqu'au dimanche 4 novembre 2018 à la halle aux toiles, de 10 heures à 18 heures et dimanche jusqu'à 17 heures. Entrée à deux euros.