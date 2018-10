En Seine-Maritime, les agriculteurs protestent contre les promotions

Pas nombreux, mais très déterminés. Le mercredi 31 octobre 2018, une poignée d'agriculteurs s'est retrouvée devant le magasin Carrefour de Barentin (Seine-Maritime) pour protester contre les pratiques des grandes surfaces. Comme eux, d'autres s'étaient retrouvés devant des magasins de Dieppe, d'Yvetot ou de Neuville-Ferrières.

"Notre travail vaut quelque chose"

Précisément, ces producteurs en ont après les promotions sur les produits laitiers, qui se multiplient selon eux dans les grandes surfaces. "Quand on a quelque chose en promo, on a l'impression que c'est soit facile à faire ou que c'est de la mauvaise qualité, alors que notre travail vaut quelque chose", regrette Bruno Ledru, agriculteur à Bosc-Guérard-Saint-Adrien.

Avec ses collègues, il s'est donc rendu dans les rayons pour coller des étiquettes "Abus de promotion = mort des producteurs" sur des produits et déposer des chrysanthèmes devant d'autres. "Après tout, c'est de saison", plaisantait le groupe de producteurs. Néanmoins, leur action pensée pour provoquer n'a pas eu un grand impact auprès des acheteurs, comme cette cliente venue faire le plein de courses avec ses deux enfants et qui pointe un problème de pouvoir d'achat : "Moi je suis sensible au porte-monnaie, donc quand je vois une promotion c'est vrai que je ne dis pas non ! Je fais comme tout le monde, j'économise et je regarde mon budget."