Macron en repos dans un hôtel à Honfleur : l'établissement dément

Tendance Ouest a écrit :

Candidature pour le conseil des sages de Port-Jérôme-sur-Seine

Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) renouvelle un tiers de son conseil des sages tous les ans. Pour cette année 2018, dix personnes de 55 ans et plus sont à élire. Le conseil est un organe de réflexion et de démocratie participative. Pour être candidat, il ne plus avoir d'activité professionnelle et ne pas déjà être élu municipal (ni son conjoint). Les inscriptions doivent se faire avant le vendredi 9 novembre 2018. L'assemblée générale du conseil des sages se déroulera le jeudi 29 novembre 2018.

16h07