Trophée de l'étudiant : Vous avez jusqu'au 18 novembre pour participer

Calvados : le réseau Bus Verts rejoint Atoumod

Le lundi 5 novembre 2018, le réseau Bus Verts du Calvados rejoint la communauté de transport Atoumod, déjà présente en Seine-Maritime, dans l'Eure ainsi que dans les TER et les Intercités en Normandie. Les tarifs et services ne changent pas. Les usagers peuvent désormais utiliser le support Atoumod pour recharger leurs titres de transport Bus Verts mais aussi ceux des 15 réseaux partenaires normands. Les tickets Bus Verts deviennent des billets sans contact, réutilisables pendant plus de deux ans, sur lesquels il est possible de charger des titres un et quatre voyages.

11h20