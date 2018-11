Claire Pruvot, une Calvadosienne au départ de la Route du Rhum

Claire Pruvot est l'une des sept Normandes au départ de la 11e édition de la Route du Rhum. À 41 ans, cette Calvadosienne, licenciée à la Société des régates de Courseulles-sur-Mer, participe pour la première fois à cette prestigieuse régate. L'un des moments les plus forts de sa carrière, à n'en pas douter. Elle qui a déjà participé à quatre reprises à la Solitaire du Figaro. "Ce n'est que tous les quatre ans. C'est une course mythique. Y participer, c'est exceptionnel", raconte la skippeuse.

Plus de deux semaines en mer

Le départ sera donné dans 48 heures, dimanche 4 novembre 2018, à Saint-Malo en Bretagne. Direction Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Plus de deux semaines en mer en solitaire. "Une traversée de l'Atlantique, ce n'est pas évident à vivre. ce sera quelque chose de très très fort", ajoute Claire Pruvot.

La skippeuse a amarré son bâteau dans le port de Ouistreham, avant le départ. - Claire Pruvot

La Normande va découvrir cette course majeure en catégorie Class 40. 53 participants prendront le départ. Parmi eux, seulement trois femmes, dont Claire Pruvot. "C'est forcément dommage. On est très peu représentées", regrette-t-elle. La voile est un des rares sports qui regroupe hommes et femmes dans un même classement. "On est des marins avant tout. Mais ce serait bien d'avoir plus de femmes", ajoute la Caennaise.

Objectif top 25

Claire Pruvot prendra la mer sur un bateau qui date de 2009. Il a déjà participé à une transat Jacques-Vabre. La skippeuse l'a eu d'occasion. Et a déjà participé à deux Normandy Channel Race dessus. C'est la marque Heula, spécialisée dans les dessins humoristiques en Normandie, qui s'affiche comme l'un des sponsors et qui a réalisé la décoration du bateau, de la voile à la coque.

Sur ce bateau, Claire Pruvot tentera de se hisser dans la première moitié du classement. "Je suis consciente qu'il y a des bateaux beaucoup plus compétitifs que le mien. J'espère arriver dans les 25 premiers. Allez, soyons fous, rêvons du Top 15 même !"