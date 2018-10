Rouen : les nouvelles ambitions de la pastorale des jeunes catholiques

"Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir". C'est par ces mots que se termine la lettre des pères synodaux adressés aux jeunes catholiques à l'issue d'un mois de travaux à Rome. Le synode était cette année consacré aux jeunes, à la foi et au discernement vocationnel. L'occasion de lancer un appel à l'enthousiasme des plus jeunes à qui il est demandé d'être missionnaires.

Le message a été reçu dans le diocèse de Rouen qui entend mettre en avant et développer ses actions vers ce public. Et cela passe en grande partie par la pastorale des jeunes qui se réorganise puisqu'elle rassemble désormais l'ancienne pastorale des étudiants et pastorale des jeunes (qui ne s'adressaient qu'aux collégiens et aux lycéens).

Pierre-Jean Hardy, 24 ans, a été désigné pour coordonner cette nouvelle pastorale avec l'aide d'Eugénie Paris, qui gérait celle des étudiants. "Nous avons confié ces missions à des jeunes, même si l'on a hésité", avoue l'archevêque de Rouen Dominique Lebrun. "C'est une chance", reconnaît Eugénie Paris puisque ce n'est pas le cas partout et que pour elle, "ce sont les jeunes qui évangélisent les jeunes".

Au cœur des missions de la pastorale, l'organisation d'événements ponctuels, l'animation dans les paroisses ou encore l'organisation des camps de vacances et pèlerinages, avec en ligne de mire les prochaines JMJ de janvier au Panama.

Pierre-Jean Hardy entend aussi fédérer les différentes initiatives, dispersées sur le territoire du diocèse. "Il y a une cinquantaine de paroisses dans le diocèse qui ont toutes des jeunes et des animateurs. C'est à nous d'aller vers eux pour les aider à mieux accueillir et mieux accompagner ces jeunes". Cela passe aussi par des actions plus visibles et une présence en ligne accrue avec d'ici peu la création d'un nouveau site internet.

Rassemblement le 1er novembre

Premier acte de cet engagement, un grand rassemblement diocésain est organisé, jeudi 1er novembre 2018 à Rouen pour les jeunes de 16 à 30 ans.

Il s'organise en trois temps : des tables rondes à 15 heures à l'église Saint-Romain pour les lycéens et à l'église Sainte Jeanne-d'Arc pour les étudiants et les jeunes pros, les vêpres à 17 heures en la cathédrale et un concert d'un groupe lillois Holi à l'église Saint-Maclou à 19h15.