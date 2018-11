Métropole de Rouen : jusqu'à 300 euros d'aide pour acheter un vélo

Jusqu'à 300 euros de subvention pour l'acquisition d'un nouveau vélo. C'est l'aide maximale que propose la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) depuis jeudi 1er novembre 2018. Seuls les vélos électriques, pliables ou bien cargo sont concernés par cette nouvelle subvention.

Des clients supplémentaires

"Ça fait un mois que les gens commencent à nous en parler et depuis 10 jours, on a un peu plus de monde dans la boutique", souligne Pierre-Adrien Dracon, co-gérant du magasin Cyclable à Rouen. Il apprécie le fait que cette aide ne soit pas conditionnée à des revenus et qu'elle concerne différents types de vélos.

Dans une autre boutique située non loin, Sylvère Bonmartel, associé du magasin Sport-e-bike, annonce avoir "fait le plein en prévision du lancement de cette subvention". Le magasin regorge ainsi de différents types de vélos notamment de conception française. "C'est une bonne chose de mettre en place ces aides, au moins ça encourage l'achat de vélo."

Limité à 1000 demandes

L'un des points de regrets pour les commerçants, c'est que cette nouvelle aide est limitée aux 1000 premières demandes complètes. "Il faudra voir après quelle sera la volonté de la Métropole pour le vélo, poursuit Pierre-Adrien Dracon. Mais ça va dans le bon sens, quand on commence à investir de l'argent pour le vélo, il ne faut pas s'arrêter là."

Le magasin Cyclable propose notamment des vélos électriques, pliables et cargo. - Amaury Tremblay

Avant de se lancer dans l'achat d'un nouveau vélo, Pierre-Adrien Dracon conseille aux clients d'essayer leurs deux roues. "Il faut comprendre leurs besoins, au-delà simplement du budget d'achat", explique-t-il. Le vélo pliable ne sera ainsi pas le même s'il s'agit de l'utiliser uniquement le week-end ou bien si l'engin va être plié et déplié plusieurs fois par jours dans le cadre d'une utilisation quotidienne.

L'ensemble des conditions et des modalités pour être éligibles à cette nouvelle aide sont à retrouver sur le site de la Métropole Rouen Normandie.