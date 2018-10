Fécamp : il conçoit un logiciel pour les chauffagistes

Mon entretien de chaudiere.fr est une start-up fécampoise (Seine-Maritime) née en septembre 2017. Élie Auber, son créateur, a pensé un logiciel pour faciliter les démarches notamment administratives des artisans chauffagistes. Et ça marche. En octobre 2018, il compte déjà comme clients une centaine de professionnels sur toute la France et entre 10 et 15 000 particuliers.