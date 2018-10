Bientôt une deuxième lune dans le ciel chinois ?

Ils sont fous ces Chinois.

La ville de Chengdu qui compte près de 15 millions d'habitants souhaite installer une deuxième lune dans le ciel pour réaliser des économies. Cette lune artificielle pourrait créer 8 fois plus de lumière qu'une pleine lune et permettrait ainsi de réduire l'utilisation de lampadaires et de réaliser 1.2 milliards de yuans (environ 160 millions d'euros) d'économies par an.

Outre le coût du projet, beaucoup de personnes s'interrogent sur l'impact qu'aurait cette deuxième lune sur la faune et la flore locale.

Cet artifice, qui reflétera la lumière du soleil, pourrait entrer en vigueur dès 2020, selon le chef de la Tian Fu New Area Science Society, l'organisation en charge du projet. En cas de succès trois autres satellites pourraient être envoyés en orbite d'ici 2022. La conquête spatiale bat son plein.