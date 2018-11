Le groupe Nobody's cult au festival Chants d'elles près de Rouen

Porté par la charismatique Lena Woods, le groupe rock Nobody's cult présente ses compositions originales mardi 6 novembre 2018 à Amfreville-la-Mi-Voie (Seine-Maritime) dans la cadre du festival Chants d'elles en attendant la sortie prochaine de l'EP.

Comment est née Lena Woods ?

"Mon pseudo est la traduction littérale en anglais de mon nom. C'est un pseudo que je me suis choisie ado et qui maintenant me colle à la peau. Comme je chante du rock je voulais me trouver un nom à consonance anglaise. J'ai commencé mon parcours au conservatoire de Rouen en jazz où j'ai décroché un premier DEM [Dîplome d'études musicales NDLR] puis au conservatoire de Paris en musiques actuelles et parallèlement j'ai appris à jouer de la harpe électrique. Cet instrument m'accompagne depuis toujours. Après mes deux premiers groupes Grand square dance et Northern lights naissait Nobody's cult. C'est aujourd'hui mon projet de cœur dans lequel je m'investis beaucoup plus que dans les précédents groupes car je compose aussi bien les mélodies que le texte en collaboration avec les musiciens."

Quelle est l'originalité de Nobody's cult ?

"Nous sommes quatre dans le groupe : Vincent Fabert à la guitare, Grégory Jacques à la batterie ou Matteo Casati à la basse m'accompagnent. Matteo et Vincent, je les ai rencontrés au conservatoire de Paris et Grégory a intégré Nobody's cult l'année passée. Dans ce groupe rock je joue de la harpe, c'est un instrument qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la musique rock. Cependant je joue de cette harpe en usant de beaucoup d'effets de pédale et finalement la harpe joue le rôle d'une guitare lead. Nous nous inspirons des sons 70's dans cette formation, Nobody's cult c'est un rock psyché stoner. Ce qui m'inspire c'est l'univers musical de Queens of the stone age, Led Zeppelin ou Jefferson Airplane."

Où se produit le groupe ?

"Aujourd'hui nous sommes basés à Paris. Nous jouons régulièrement dans des cafés-concerts mais nous avons aussi eu la chance de nous produire dans de prestigieuses salles parisiennes récemment comme la Maroquinerie, le Bus Palladium, la Chapelle des Lombards et le New morning. Dans la région rouennaise nous sommes venus il y a quatre ans jouer à l'espace Guillaume le conquérant de Bois-Guillaume. C'est la dernière fois que nous sommes passés dans la région et précédemment j'avais déjà participé au festival Chants d'elles il y a 12 ans ! C'est un plaisir de jouer à nouveau dans ce cadre et retrouver le public rouennais est un moment attendu. Pour l'année prochaine nous prévoyons une vraie tournée et un nouvel EP. Le dernier, Echoes of the temple a été publié en 2017 or nous avons beaucoup de nouvelles compositions à enregistrer."

Pratique. Mardi 6 novembre 2018 à 20h30, au centre culturel Simonie Signoret à Amfreville-la-Mi-Voie. De 8 à 10€. festivalchantsdelles.org