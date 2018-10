Formule 1 : Ocon frustré, Gasly de retour dans les points

On avait presque perdu l'habitude de voir le bleu nuit de la Toro Rosso de Pierre Gasly pointer dans le Top 10 d'un grand-prix de Formule 1. Ce résultat est même passé inaperçu, au milieu de la fête pour le cinquième titre de Lewis Hamilton. Le dimanche 28 octobre 2018, le pilote originaire de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) s'est rappelé au bon souvenir de chacun en mettant fin à une série de cinq courses hors des points. Certes, au Mexique, il n'a pris que la 10e place. Mais en partant de la dernière position sur la grille de départ, la remontée du futur pilote RedBull est notable, même s'il a profité de quelques abandons devant lui.

À l'inverse, Esteban Ocon n'est pas parvenu a profiter de cette aubaine pour briller. Bien parti, l'Ébroïcien (Eure) s'est fait tasser au troisième virage, a perdu un morceau de son aileron avant et a dû revoir complètement sa stratégie en course. Au terme de ce qui a "probablement été la pire course de [sa] carrière en Formule 1", le pilote de la Racing Point Force India n'a pas pu faire mieux qu'une 11e place.

Nothing to say about our race, today it's hats off to @lewishamilton and @mercedesamgf1 ! Well done on a truly impressive season 👏 #Legend pic.twitter.com/Esl1y1Fy3W