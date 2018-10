Octobre rose : près de 6 000 € récoltés par les Dragons de Rouen

Les célèbres couleurs Jaune et Noir des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) resteront au vestiaire, le mardi 30 octobre 2018, pour la réception de Nice. Pour soutenir Octobre rose et la lutte contre le cancer, les Rouennais arboreront un maillot unique, de couleur rose. Des tuniques qui ont déjà été vendues aux enchères aux fans du club, sur la boutique en ligne, et qui seront remis par les joueurs eux-mêmes à leurs nouveaux propriétaires à l'issue de la rencontre.

652€ pour un maillot

Au total, les 27 maillots mis en vente se sont adjugé pour une somme globale avoisinant les 5 900€. Même les tuniques des jeunes joueurs encore peu connus se sont vendues à plus de 130€ chacune. Mais sans surprise, les plus grosses enchères ont été placées sur les maillots des chouchous de l'Ile Lacroix. Le numéro 27 du serial-buteur Loïc Lampérier est parti pour 422€. La tenue de l'Américain Alex Aleardi s'est, elle, vendue à 552€. Mais la palme revient tout de même au gardien des Dragons, le Slovène Matija Pintaric, héros des dernières sorties rouennaises en championnat et en Coupe d'Europe, dont le maillot a été adjugé à 652€.

La totalité des bénéfices de cette vente sera remise au Centre Henri-Becquerel de Rouen.