Rugby (Élite féminine) : L'ASRUC ouvre son compteur ! 

Le match.

Ce samedi 27 octobre 2018, le club de l'ASRUC Rouen Mont-St-Aignan recevait Villelongue pour la 6e journée de Championnat Elite Féminine. Apres 5 rencontres sans aucune victoire, ce samedi, l'ASRUC recevait l'autre équipe du fond de classement, Villelongue. Une rencontre à enjeu pour chacune des 2 équipe qui doivent relever la tête et obtenir leur 1ere victoire.

L'ASRUC prend sa 1ere victoire

Pour ce duel du fond de classement, Villelongue et l'ASRUC sont dos au mur, sans victoire. Pour la première fois de la saison, l'ASRUC arrive à prendre les devants et s'impose 24-7 face à VilleLongue. Au classement, l'ASRUC cumule maintenant 4 points et se place à la 7e place de la Poule. Il faut encore persévérer pour rejoindre le 6e, Lors, qui cumule 9 points avec 2 victoires et 3 défaites.

Pour leur prochaine rencontre, le dimanche 4 novembre, l'ASRUC se déplacera à Montpellier pour la 7e journée, rencontre qui s'annonce délicate car Montpellier est leader de la poule et reste invaincu en 6 rencontre.

A LIRE AUSSI.

Rugby (Top 16 féminin) : l'Asruc n'y arrive toujours pas

Rugby : l'Asruc n'arrive pas à rentrer dans la compétition

Rugby (Élite féminine) : l'Asruc prend une leçon

Ligue 1: le nouveau Lille croque Lyon, le PSG attend Monaco

Toujours pas de victoire pour le MDMSA