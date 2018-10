Rythmes scolaires : dernier jour de la consultation à Rouen

Ce Samedi 27 octobre 2018 est le dernier jour pour voter par correspondance sur l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles de Rouen (Seine-Maritime) pour la rentrée de septembre 2019. Trois scénarios ont été proposés aux parents : une organisation sur 5 matinées et 4 après-midi, une organisation sur 4 matinées et 4 après-midi ou une organisation sur 5 matinées et 3 après-midi.