Neuvièmes foulées Toussaintaises en Seine-Maritime

La ville de Toussaint (Seine-Maritime) et l'ASCT Course à pied organisent les 9e Foulées Toussaintaises dimanche 28 octobre 2018. Un nouveau parcours est proposé cette année passant notamment par la Véloroute du lin. Départ à 9h30 pour la course nature de 12 kilomètres et à 9h35 pour la randonnée pédestre de 6,5 kilomètres.