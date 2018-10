Quatre personnes décorées de la sécurité intérieure dans l'Orne

Trois hommes et une femme ont reçu la médaille de bronze de la sécurité intérieure le jeudi 25 octobre 2018 à la préfecture d'Alençon (Orne). Ils ont été récompensés pour leur engagement dans le secteur associatif et le secteur public.

Des décorés exemplaires

Catherine Ranvier a consacré plus de neuf ans à la sécurité, au service des crises et des préventions de risques de la Préfecture de l'Orne (SIDPC). Elle a aussi créé un lien important avec la sécurité civile et s'est investie dans ses missions.

Thierry Guilland, président départemental de l'association de protection civile de l'Orne - Eric Mas

Thierry Guilland est bénévole depuis 1975 à l'association de la protection civile, dont il est devenu président départemental en 1985. Il a beaucoup aidé la population, notamment lors des inondations de juin 2018. Thierry Guilland :

Marcel Mostel est bénévole depuis 1985 et président depuis 1996 de l'association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile de l'Orne (ADRASEC), en charge de repérer les aéronefs victimes de crash.

Fernand Machado, membre de la Croix-Rouge de l'Orne - Eric Mas

Fernand Machado est lui aussi bénévole. Il l'est à la Croix-Rouge depuis 1989. Il est, depuis, très actif surtout sur les activités de secourisme. Il est presque devenu pour l'association un " élément de référence " :

Récompense d'une vie

Ces quatre médaillés ont tous passé une partie de leur vie à œuvrer pour la sécurité intérieure et le bien publique. Ils ont été récompensés pour leur engagement quotidien, leur solidarité et leur dévouement envers les citoyens pour l'intérêt général.