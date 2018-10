Zone Libre : Your song dans la boîte à musique

On fête aujourd'hui le 48e anniversaire de la chanson Your Song. L'un des très très grands titres de Sir Elton John. La chanson est sortie le 26 octobre 1970 sur la face B du premier disque du chanteur britannique. Une chanson qu'Elton John a écrit trois ans avant mais qu'il a bien failli ne jamais chanter puisqu'il l'avait donné à un groupe dont il faisait les premières parties à l'époque Three Dog Night. Cette année une nouvelle version de cette chanson a été enregistrée, elle est l'œuvre de la chanteuse Lady Gaga.