[Ligue 2] HAC-Lens : se relancer pour recoller à la tête du championnat

Le Havre AC (Seine-Maritime) est de retour à la maison après avoir encaissé deux défaites consécutives, face à Béziers (2-3) le 5 octobre 2018 puis face à Ajaccio (3-2) le 19 octobre. Ce samedi 27 octobre, les joueurs havrais affrontent Lens (Pas-de-Calais), 2e de Ligue 2.

Les deux dernières défaites restent en travers de la gorge du coach Oswald Tanchot car "quand on a des ambitions d'être dans le haut de tableau, on ne peut pas se permettre de perdre deux matchs de suite".

Des revers d'autant plus frustrant que le HAC avait montré de belles choses en battant le leader Metz (0-1) sur sa pelouse une semaine plus tôt : "Je pensais qu'on avait repoussé nos limites mais on a été rappelés à nos vieux démons c'est-à-dire à l'image d'une équipe irrégulière."

"On a la force mentale pour répondre"

Ces deux défaites d'affilée n'ont cependant "pas éteint nos ambitions", affirme l'attaquant Hervé Bazile mais le HAC doit se relancer :

La tâche ne sera pas simple face à Lens, une "équipe en pleine forme", actuellement deuxième du championnat de Ligue 2. L'écart commence d'ailleurs à se creuser avec la tête du championnat : 11 points séparent désormais le leader Metz du HAC. "Devant, ça carbure pas mal, on est conscient qu'il faudra faire un résultat", admet Hervé Bazile qui assure que son équipe "a les capacités" pour revenir.

Revoir les fondamentaux

Mais pour cela, il va falloir cravacher. Pour Oswald Tanchot les deux dernières défaites sont "un tout", "une addition d'attitude". Il pointe notamment du doigt un manque d'agressivité sur certaines actions, "des choses qui font partie des fondamentaux et qu'il faut être capables de rectifier assez vite. Je sais que mon équipe à la capacité de le faire."

Rendez-vous à 15 heures samedi 27 octobre au stade Océane pour le vérifier.