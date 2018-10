C'est Ferme en fête ce week-end à Alençon

Comme chaque année, Ferme en Fête, salon de l'élevage et de la gastronomie normande co-organisé par la Chambre d'agriculture de l'Orne et l'association Ferme en Fête vous donne rendez-vous les 27 et 28 Octobre 2018.

C'est le rendez-vous incontournable en octobre pour les familles et pour les professionnels agricoles de l'Orne et de la région de Normandie. Découvrez le programme.

Plus de 1000 animaux participeront à des concours, il y aura de nombreuses animations sur le thème de la ferme, certains destinées aux tout-petits. Il y a aussi un beau spectacle équestre avec le cheval mis à l'honneur cette année.

Ecoutez Cédric Groult, organisateur, nous présenter cette édition 2018:

Play / pause JavaScript is required. 0:00 0:00 volume Ferme en fête

C'est samedi 27 octobre 2018 de 9h à 19h et dimanche 28 octobre 2018 de 9h à 18h au parc des expositions d'Alençon. Entrée à 7€. Retrouvez toutes les informations sur www.fermeenfete.fr