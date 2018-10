Cherbourg défend ses saucisses au charbon de bois

L'image a de quoi surprendre le horsain de passage. Des rôtisseurs en file indienne, qui proposent galettes-saucisses par dizaines, et autres andouillettes-frites. Des menus incontournables sur les marchés et les fêtes locales de la Manche.

À Granville, la municipalité a néanmoins adressé un courrier aux grilleurs du marché, le mercredi 3 octobre 2018, comme le racontent nos confrères de La Manche Libre. Pointant du doigt "des émanations et des nuisances pour les riverains et piétons" et une "pollution aux particules fines", elle demande aux rôtisseurs de faire évoluer leurs pratiques, car le charbon de bois sera interdit à compter du samedi 17 novembre 2018.

Pas d'interdiction à Cherbourg

Un sujet brûlant s'il en est, qui ne manque pas de faire réagir. À Granville, plus de 600 personnes ont déjà signé une pétition lancée par un rôtisseur pour défendre les saucisses grillées au charbon de bois. À Cherbourg, sur le marché du jeudi, ses confrères restent interloqués, à l'image de Thierry Lebresne et Patricia Caumont :

À Cherbourg la mairie a fait savoir aux grilleurs qu'ils pouvaient continuer à utiliser du charbon de bois. Question de tradition et d'organisation, puisqu'ils sont tous rassemblés sur le même carré de marché.