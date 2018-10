Start & Go, un stage musical en Normandie

C'est grâce à l'Agence musicale régionale (FAR) et au Réseau des musiques actuelles en Normandie (RMAN) qu'a lieu Start & Go, un stage pour les artistes et les groupes de musique Normands. Il se déroule du mercredi 24 au vendredi 26 octobre 2018 à la Luciole, à Alençon (Orne).

Un événement de ce genre avait déjà eu lieu au BBC (scène musicale), à Caen (Calvados) en 2017 mais c'est une première à Alençon. Pour ce stage, cinq groupes et artistes ont été sélectionnés par un jury de professionnel. Bénédicte Le Penneq, responsable de l'accompagnement et des musiques actuelles au FAR, explique le fonctionnement de ce stage Start & Go :

Les artistes Normands à l'honneur

Les cinq groupes musicaux, suivants le stage Start & Go, que ce soit Alex REC, Ariane, Mickle Muckle, Nostra ou Seb Drums, en retirent quelque chose de positif. Thibault, 30 ans, guitariste et chanteur du groupe Mickle Muckle, originaire de Caen, donne ses raisons de suivre ce stage :

Start & Go semble apporter beaucoup aux artistes Normands. Un autre stage aura donc lieu au CEM, au Havre (Seine-Maritime) du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2018.