Zone Libre : le blocage du périphérique de Caen en question

Le mouvement est né et s'est propagé en quelques heures sur les réseaux sociaux. Un groupe d'automobilistes en colère contre la hausse des prix du carburant annonce depuis mi-octobre une opération coup de poing visant à bloquer le périph de Caen (Calvados). À l'heure où l'ensemble des médias relaient l'initiative, Zone Libre et le club de la presse ont voulu se poser la question de la crédibilité et de la légitimité de ce mouvement. Autour de la table, jeudi 25 octobre 2018, Floriane Bléas (Tendance Ouest), Lucien Devôge (La Manche Libre) et Marc Aubault (Le courrier cauchois).

