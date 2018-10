Votre horoscope signe par signe du lundi 29 octobre

Bélier

Bon début de semaine avec quelques initiatives qui vous permettraient de marquer des points. L'inspiration ne manque pas. C'est votre jour. Ce n'est pas si courant.

Taureau

Vous êtes en alerte rouge. Vous avez peur d'une rencontre qui vous obligerait à vous justifier sur quelques points en suspens. Vous vous sentez englouti comme si vous alliez être rayé des cadres.

Gémeaux

Rotations incessantes presque autour d'un objet perdu qui est presque devant vous. Vous n'y voyez rien. Un mauvais génie vous joue des tours pendables.

Cancer

Votre cœur est fracassé. Vous n'avez plus aucune résistance vis-à-vis de l'élu de votre cœur. Vous n'avez plus aucune prise. Amour… quand tu nous tiens.

Lion

Un projet important se dessine. Depuis le temps que vous souhaitiez de la nouveauté. Une ardeur créatrice vous étreint. Vous avez du travail pour au moins trois mois.

Vierge

Depuis l'aube, un vent léger flotte. Votre esprit est dispo. Des solutions fusent là ou hier tout paraissait bloqué. Finie pour l'instant cette impression de blocage.

Balance

Vous gagnez en puissance: si vous avez quelque chose à vendre, vous saurez orchestrer votre promotion. Tout sera savamment orchestré. Pour gérer vos affaires vous êtes toujours au point.

Scorpion

Vous avez décidé de ne plus vous terrer dans le silence. Vous direz enfin ce que vous pensez. Attention au poids des mots. Ne vous emballez pas. Restez calme.

Sagittaire

Vous avez beau vous échiner à vous exprimer clairement, ça n'imprime pas. Vous ne savez plus sur quel ton transmettre vos idées.

Capricorne

Vous avez en horreur toute forme de gaspillage. Ça vous heurte profondément et voir l'argent jeté par les fenêtres vous agresse quotidiennement.

Verseau

Dans le cadre du travail, vous aurez l'impression que l'on rebat les cartes en vue d'une réorganisation totale. Vous ferez un peu grise mine.

Poissons

Double victoire, vous arrivez à convaincre les plus sceptiques et vous commencez à récolter ce que vous avez semé il y a quelques mois. Que demander de plus ?