Caen : que faire à Halloween ?

Les citrouilles au bord des fenêtres, les enfants qui toquent à la porte pour réclamer des bonbons… Aucun doute, c'est Halloween. Mais que faire en ce mercredi 31 octobre 2018 à Caen et ses environs ?

Les commerçants de Caen (Calvados) proposent une chasse aux bonbons d'Halloween, mercredi 31 octobre 2018. Ils sont nombreux à attendre patiemment les petits monstres déguisés en quête de sucrerie.

Parmi eux : Alinéa, rue Écuyère, Au nom de la rose, rue du Pont-Saint-Jacques, Bijouterie Maty, rue de Strasbourg, Camaïeu, place Malherbe, Jules, rue de Bras, Take five, rue Saint-Pierre, Yves Rocher, rue du Moulin et plein d'autres.

Retrouvez la liste complète des commerçants participants : VitrinedeCaen

Halloween au zoo

Le zoo de Jurques (Calvados), quant à lui, organise une journée pour les amateurs de frissons et de bonbons… Il vous invite à fêter ce jour de peur avec les animaux du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2018. Au détour des allées, les visiteurs pourront croiser des fantômes rigolos, des squelettes farceurs ou encore des sorcières moqueuses. Sans oublier de traverser le cimetière des morts de rire… Une ambiance qui ne laissera personne de marbre.

Au programme, ateliers maquillage et animations à frémir de peur. Il est d'ailleurs fortement conseillé de venir déguiser avec son plus beau déguisement !

Danser sur le dancefloor

Le Zénith de Caen accueille le bal'hoween de Mandarine mercredi 31 octobre 2018 à 14h30. Pour fêter ses 35 ans, Mandarine invite les familles à danser : rondes, farandoles, danses en couple ou en file indienne… Un moment de fête et de convivialité à partager avec les enfants, les sorcières, les dragons, les loups-garous et autres citrouilles en tout genre. Et c'est à partir de trois ans.