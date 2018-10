Granville : 1 724 tuyaux de l'orgue de Saint-Nicolas prêts à résonner !

Un moment rare se prépare dans l'église Saint-Nicolas de Granville (Manche) : l'inauguration et la bénédiction d'un orgue !

Cet instrument appartenait à un professeur d'orgue du conservatoire de Caen (Calvados). Suite à son décès, l'association de la paroisse s'est portée acquéreur lors d'une vente aux enchères.

Cet orgue a été démonté, puis remonté dans cette église manchoise, l'opération se déroule depuis le mois d'août 2018.

1 724 tuyaux pour 24 instruments

Un événement musical qu'Emmanuel Foyer, le seul facteur d'orgue en Normandie prépare avec minutie. L'orgue possède 24 instruments de musique différents et chacun doit pouvoir s'équilibrer par rapport à un autre, l'instrument qui se révèle parfaitement dans son nouveau lieu.

L'orgue sera inauguré et béni dimanche 28 octobre 2018 à 18h30, selon un rituel précis, ou l'organiste fera entendre toutes les richesses sonores de l'instrument, qui sera conduit par un jeune talent, Romain Bastard, compositeur et organiste qui a étudié au conservatoire de Lyon et au conservatoire national de musique de Paris.

Pour aider au financement de ce projet, d'un budget global de 55 000 euros, chacun peu acheter symboliquement un plusieurs des 1 724 tuyaux de l'instrument.