Votre horoscope signe par signe du samedi 27 octobre

Bélier

Vous avez la haine en cathéter. On vous a récemment vexé et tiré sur la corde sensible là où ça agresse. Votre vengeance sera un mets gourmand sous forme de sorbet qui se déguste par définition froid.

Taureau

La vie est belle, vous êtes amoureux. Inquiet des sentiments de l'autre. Votre émotion est une eau de parfum, un élixir de rage et d'enthousiasme.

Gémeaux

Vous passez de l'inquiétude à l'amusement. Votre esprit est un sac à dos un peu trop lourd qui pourrait vous valoir une mauvaise scoliose existentielle.

Cancer

Journée de cohue. Vous vouliez une journée de calme avec de l'harmonie. Tout cela ressemble plus aux tambours du Bronx. Pour les violons il faudra patienter quelques heures.

Lion

Votre apparence : la puissance et la délicatesse conjuguées. Vous avez des décisions à prendre aujourd'hui et il faut y aller. Ça ne peut plus attendre.

Vierge

Vous aimeriez être transparent ; cacher vos émotions, l'air nonchalant vous contournez les obstacles et les oppositions. Vous vous émerveillerez ce soir par un rendez-vous touchant et symbolique.

Balance

Aujourd'hui vous serez muet comme une carpe. Inutile d'entrer dans les conflits stériles. Votre confiance en a pris un coup. Peu importe, pensez à autre chose.

Scorpion

Vous êtes en pleine appréhension mais vous allez vers une libération. Les souffrances s'estompent, les plaies cautérisent. Vous réussissez à vous maîtriser.

Sagittaire

Boostez-vous c'est essentiel. Vous êtes en sous régime. Évitez de bouder si on désire vous secouer un peu.

Capricorne

Vous n'avez plus rien à prouver, vous exhalez la beauté tranquille. Joli réchauffement climatique courant de la soirée.

Verseau

Vous cherchez à trouver votre chemin. Aucune application possible. Après quelques chutes un peu rudes et de mauvais départs, les portes de l'espièglerie s'ouvrent à vous.

Poissons

Assez accaparé par vos activités, vous risquez d'organiser la désertion autour de vous. Banal mais ça vous pend au bout du nez.