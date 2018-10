La carte aux trésors en Normandie diffusée ce soir à la télévision !

C'est en Normandie que les hélicoptères rouge et bleu de la carte aux trésors ont choisi de se poser pour le grand retour de l'émission diffusée ce mercredi 24 octobre 2018 à 20h55 sur France 3.

Événement : Après les Châteaux De La Loire (mercredi 17 octobre), les helicos de #LaCarteAuxTrésors vous emmènent en #Normandie le mercredi 24 octobre sur @France3tv du littoral de la Manche, à la campagne Normande, et évidemment le Mont-St-Michel 🚁✨ @France3Presse @CyrilFeraud pic.twitter.com/cOY3Nffmlz — La Carte Aux Trésors 🚁 (@LCAUXTFRA) 2 octobre 2018

Ni téléphone, ni GPS

L'émission est animée par Cyril Féraud et revient dans une nouvelle formule mais ne trahit pas ses fondamentaux. Les téléphones et GPS sont interdits pour laisser place à l'aventure et à la découverte du patrimoine. Les candidats devront donc s'aider des habitants et de cartes pour tenter de découvrir les trois indices qui pourront les mener à la rose des vents. Le gagnant remportera 5 000 €.