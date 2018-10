Hockey : les Dragons de Rouen déjà éliminés de la Coupe de France

Tout va très vite au hockey. Cet adage s'est vérifié pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui, au sommet la semaine passée, viennent de se faire sortir par un pensionnaire de Division 1, Dunkerque, sur le score de 6-3 lors des 16e de finale de la Coupe de France le mardi 23 octobre 2018.

Et pourtant, la soirée avait bien débuté puisque les Jaunes et Noirs ont eu besoin de seulement 19 secondes pour ouvrir le score par Nicolas Deschamps (1-0) avant que Loïc Lampérier ne double la mise à la 7e minute (2-0). 16 secondes plus tard, c'était au tour des locaux de revenir dans la partie par Garrido (2-1).

Une fin de match à oublier

Mais c'est dans le deuxième tiers que les choses ont vraiment commencé à mal tourner pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui se sont fait égaliser à la 23e minute par Simcak (2-2) avant que les Corsaires ne prennent l'avantage peu avant la fin de cette période par l'intermédiaire de Gaborcik (3-2).

Et les choses ont continué d'empirer au début du troisième tiers avec un but de Simcak en supériorité numérique. En toute fin de rencontre, les Rouennais évoluaient sans gardien et réussissaient à marquer par Nicolas Ritz pour revenir à un petit but alors qu'il restait un peu plus d'une minute à jouer (4-3). Malheureusement, sur une grosse erreur de relance, les locaux allaient marquer un cinquième but en cage vide, suivi d'un sixième pour conclure une triste soirée pour les Rouennais.

Cette défaite vient stopper la série de 14 victoires engrangées par les Dragons, qui feront deux déplacements à Lyon puis à Grenoble en championnat le vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018.

