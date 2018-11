Rouen: du coaching pour porter son bébé en écharpe

Tentés par le portage en écharpe, beaucoup de parents renoncent ne sachant par quel bout prendre l'écharpe. Il faut dire que celle-ci mesure plus de 4 mètres ! La maternité Charles-Nicolle à Rouen organise des ateliers pour maîtriser cette technique de portage du tout-petit.

Une écharpe qui change la vie

De prime abord, plus compliqué qu'un porte-bébé, la formule de l'écharpe ne manque pas d'avantages. Pour le nourrisson, le porte-bébé n'est pas idéal : "il est suspendu par son entrejambes et va devoir se cambrer pour trouver un équilibre" explique Sarah Patin, infirmière au service suite de couches de la maternité Charles Nicolle (CHU de Rouen). L'écharpe est en tissus et plutôt large. Porté en écharpe, le bébé est maintenu jusqu'aux jambes : "Il va naturellement s'enrouler sur lui-même pour retrouver une position fœtale, physiologique." Idéal pour la physiologie du bébé. Et les bénéfices sont encore multiples pour le tout-petit : "bien-être, sécurité, chaleur".

Pour les parents, cette option est aussi avantageuse : "la proximité avec son bébé favorise la lactation pour la femme qui allaite" explique Sarah Patin. Les papas ne sont pas en reste : "le portage en écharpe leur permet de participer". Ainsi installé, le nourrisson va suivre la vie de famille et progressivement éveiller sa curiosité.

Help!

Les jeunes mamans sont souvent motivées, mais vite découragées par l'étape de l'installation de l'écharpe. Il y a l'option des tutos Internet : "Il y en a trop et on oublie souvent les règles de sécurité" précise Sarah Patin. Et d'ajouter "Il est nécessaire d'être formé par rapport à la physiologie du bébé". C'est d'ailleurs face à la demande de conseils de nombreux parents, que des infirmières de la maternité Charles-Nicolle sont parties se former à Paris, sur le portage en écharpe. Désormais à la maternité, un premier atelier est proposé avant l'accouchement, sur 30 à 45 minutes. Les couples qui le souhaitent reviennent avec leur bébé pour une nouvelle séance de coaching, d'1h30 à 2h.

Bien installé, le tout-petit prend goût à l'écharpe et y passerait bien ses journées. Et c'est bien ainsi, répond Sarah Patin : "avec les mains libres, les parents sont disponibles pour pouvoir tout gérer" et puis... "ce n'est pas parce qu'on répond au besoin de son enfant que l'on en fait un capricieux" conclut l'infirmière.

Séances organisées chaque jeudi. Inscription obligatoire au secrétariat 02 32 88 82 44.

