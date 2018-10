Open de tennis de Caen : découvrez le tableau de la 12e édition

C'est un tableau plutôt alléchant qui a été présenté ce mardi 23 octobre 2018 par les organisateurs de l'Open de tennis de Caen (Calvados), au Palais Ducal. La compétition se tiendra du 9 au 12 décembre prochain, au Zénith de Caen. Pour la seconde année de suite, les femmes auront droit à leur tournoi.

Medvedev, Svitolina et Bautista-Agut en tête d'affiche

Chez les hommes, Benoît Paire, habitué du tournoi, sera présent. Roberto Bautista-Agut, l'espagnol, actuellement 26e mondial, a aussi confirmé sa présence. Le Français Gilles Simon, vainqueur du tournoi en 2011, sera aussi là. C'est le cas également de Daniil Medvedev, un des joueurs les plus performants sur le circuit en ce moment. Il est aujourd'hui 20e mondial. C'est sa première apparition à Caen. Rendez-vous dimanche 9 décembre pour les premiers 1/8e de finale. La finale se déroulera mercredi 12 décembre, à 20 heures.

Du côté du tableau féminin, Clara Burel, jeune espoir française disputera le tableau final. La 30e joueuse mondiale, la biélorusse Aliaksandra Sasnovich sera aussi présente, tout comme la 7e joueuse mondiale, tenante du titre, Elina Svitolina. Les demi-finales auront lieu dimanche 9 décembre. la finale se déroulera le lendemain, entre les deux quarts de finale masculins.

Des joueurs issus des qualifications dans le tableau final

En dehors de ces têtes d'affiche, quelques joueuses et joueurs issus des qualifications intégreront ce tableau final. Des qualifications qui ont débuté mardi 16 octobre. Elles se poursuivent jusqu'au jeudi 1er novembre. "Ce sont plus de 600 joueuses et joueurs amateurs qui s'affrontent en ce moment sur les courts du tennis club de Caen dans l'espoir d'atteindre les portes du Zénith de Caen", explique Denis Agostini, le directeur de l'Open de tennis de Caen.

Dans le tableau féminin, la gagnante des Qualifs intégrera le tableau final au Zénith. Chez les Hommes, les deux finalistes de la finale 1ère série intégreront le grand tableau.

