La maison de santé Caux Estuaire s'agrandit

Tendance Ouest a écrit :

"Bonne" saison touristique dans le Calvados

La saison touristique 2018 a été perçue comme bonne pour deux professionnels sur trois dans le Calvados, malgré un mois de juin en demi-teinte en raison de la météo et de la coupe du monde de football. En juillet et en août, la fréquentation fut supérieure aux attentes, avec 7,5 millions de nuitées touristiques consommées durant la haute saison, soit 15 % de plus qu'en 2017. Il faut remonter à 2015 pour trouver une saison aussi bonne.

15h02