Du nouveau dans les forêts du Perche

Les massifs forestiers du Perche (Orne et Eure-et-Loir) s'étendent sur 40 000 hectares, dans les forêts de Bellême, de Réno-Valdieu, et forêt du Perche et de la Trappe. Ces massifs sont réputés pour leurs chênes, qui étaient utilisés sous Louis XIV pour fabriquer les mâts des bateaux.

Valoriser le tourisme

Cette forêt percheronne est désormais davantage réputée pour ses champignons et pour ses superbes balades. Une nouvelle signalétique touristique y a été inaugurée mardi 23 octobre 2018, au Carrefour des Sept-Bras, près de Bellême (Orne). Il s'agit d'une initiative conjointe du Parc naturel régional du Perche et de l'Office National des Forêts (ONF). Gautier Guérin, directeur territorial de l'ONF à Alençon :

Au-delà de la signalétique, une convention régit les relations entre le Parc régional et l'ONF. Jean-Michel Bouvier, président du Parc naturel régional du Perche :

Le chêne du Perche fait du bon vin !

Le bois de chêne des forêts du Perche est désormais réputé pour fabriquer des tonneaux pour les vignerons ! Gautier Guérin :