La Normandie parmi les 10 régions du monde à visiter en 2019

La Normandie est une région touristique, ses paysages, sa gastronomie et son histoire en font un lieu unique en France. Ces atouts sont une nouvelle fois mis en avant. C'est, cette fois-ci, le célèbre site et guide de voyages Lonely Planet qui met la région en avant en la plaçant parmi les 10 régions à découvrir en 2019. Depuis 14 ans, le site fait un "best of" et met en avant dix pays, dix régions et dix villes à découvrir.

La Normandie, 9e région parmi les régions à visiter en 2019

"Produits de la mer, fromages crémeux et cidres parmi les plus délicieux que vous goûterez jamais siéent à merveille à la côte sauvage et romantique de Normandie", c'est par ces mots qu'est décrite la Normandie en introduction par Lonely Planet. Ces clichés collent à la Normandie comme un camembert collerait à son emballage, mais ils lui vont bien ! Ces arguments sont mis en avant par le site tout comme les festivités à venir en 2019 avec le 75e anniversaire du Débarquement ou encore la 30e Armada de Rouen.

Le classement complet

1. Piémont, Italie

2. Catskills, États-Unis

3. Nord du Pérou

4. Centre Rouge, Australie

5. Highlands et les îles écossaises

6. Extrême-Orient russe

7. Gujarat, Inde

8. Manitoba, Canada

9. Normandie, France

10. Vallée de l'Elqui, Chili

