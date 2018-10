En froid, deux amis échangent des menaces de mort près de Rouen

La victime, un ami du prévenu, est brouillée avec lui depuis quelque temps et lui a signifié ne plus vouloir le voir dans son quartier de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Le prévenu insiste pour en connaître les raisons mais l'ami ne veut rien entendre et va même jusqu'à le menacer. La voiture du père du prévenu est incendiée au même moment.

Il se rend donc au commissariat pour déposer plainte, le lundi 15 octobre 2018, estimant qu'il y a un lien entre l'incendie de la voiture et l'attitude de son ami qu'il soupçonne. Un autre épisode voit les deux protagonistes s'opposer lorsque la victime vient devant la maison du père du prévenu, accompagné d'amis également menaçants. Des échanges d'insultes et de jets de pierres s'ensuivent et le prévenu réplique en tirant plusieurs coups de fusil sur les visiteurs, brisant les vitres de plusieurs voitures garées à proximité. Aucun blessé n'est à déplorer dans cette altercation.

Qui menace qui ?

Dans cet imbroglio, les policiers entendent la victime et transcrivent les messages téléphoniques échangés entre les deux individus. Il s'avère que les menaces sont réelles des deux côtés, appuyées par les dires de la victime qui accuse le prévenu, âgé de 22 ans, de s'être déjà montré menaçant, un fusil à la main. Celui-ci, placé en garde à vue, ne semble pas vouloir étaler cette situation au grand jour et assure que "tout rentrera dans l'ordre si on clôt le dossier". En outre, il reconnaît qu'à la base de ce différend, c'est une rivalité amoureuse qui les oppose.

Pour le ministère public, "les faits accusent le prévenu", avec risque de réitération de danger à l'ordre public. Sa défense regrette que l'instigateur principal de cette affaire ne soit pas inquiété et assure : "on se trompe de fautif". À l'audience du vendredi 19 octobre 2018, le tribunal relaxe le prévenu des violences avec arme mais le reconnaît coupable des menaces de mort proférées en le condamnant à une peine de cinq mois de prison avec sursis et à 140 heures de travail d'intérêt général.