Hockey : les Dragons de Rouen font leur entrée en Coupe de France

Après une dernière semaine riche en émotions, conclue par une victoire dans le derby contre Amiens, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) font leur entrée en Coupe de France lors des 16e de finale, ce mardi 23 octobre 2018, sur la glace des Corsaires de Dunkerque, club qui évolue en Division 1.

Ne pas tomber dans le piège

"On a une grosse semaine encore mais on se concentre sur Dunkerque, il faudra être prêt à le jouer. Ce sera un match piège, on devra jouer 60 minutes", prévoit l'attaquant Nicolas Deschamps. Malgré l'écart de division, l'erreur ne sera pas permise pour les joueurs de Fabrice Lhenry s'ils veulent continuer dans cette Coupe de France. "On a à cœur de jouer cette Coupe de France parce qu'ils ont tous comme objectif d'aller jouer la finale à Bercy, c'est un bel évènement du hockey français", complétait le coach normand.

Du côté de Dunkerque, le début de saison est bon puisque les Nordistes occupent actuellement la 4e place avec un bilan de trois victoires pour deux défaites et ils possèdent la meilleure attaque avec 26 buts inscrits. Les Jaunes et Noirs tenteront donc de débuter cette nouvelle semaine infernale avec une victoire avant les prochains déplacements à Lyon, vendredi 26, et à Grenoble le samedi 27 octobre 2018.