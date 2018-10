Livarot : le salon du livre et de la gourmandise

Avis aux gourmands. La ville de Livarot (Calvados) vous accueille ce week-end pour la douzième édition du salon du livre et de la gourmandise. Retrouvez une trentaine d'auteurs venant de Normandie, d'Île-de-France, de Bretagne et de la Vienne. Cette année le thème du salon s'intitule : " Les mille et une facettes du bien manger ". Au programme de ces deux jours, vous retrouverez animations, dégustations, lectures, dédicaces, conférences et jeux pour les plus jeunes, de quoi ravir les esprits et les papilles. La MFR de Trun-Argentan proposera samedi midi une animation sur les légumes appétissants pour enfants. Puis, le dimanche à 11 heures Jacky Artois vous fera découvrir des gourmandises pâtissières aux fruits et légumes de saison.

Pratique. Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 de 10 h à 18 h à la salle des fêtes de Livarot. Entrée gratuite.