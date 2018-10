L'E85 peut-il redonner le sourire aux producteurs de betteraves ?

Difficile de ne pas le remarquer, depuis plusieurs semaines le prix du gazole a augmenté, au point d'atteindre celui de l'essence dans certaines stations. Cette hausse des prix est généralisée à presque tous les carburants car l'un d'eux reste nettement moins cher : le super-éthanol E85 (disponible uniquement sur des moteurs spécifiques ou avec un adaptateur) qui se situe autour de 0,68 euro le litre. Depuis quelques années, cet agro-carburant trouve de plus en plus preneurs.

Une augmentation qui pourrait légèrement redonner le sourire aux producteurs de betterave, nombreux en Seine-Maritime car l'E85 est composé en partie par de la betterave.

Augmentation des prix des carburants

La production française de betterave représente 485 000 hectares en 2018 et permet de produire "6 millions de tonnes de sucre et 9 millions d'hectolitres d'alcool et d'éthanol carburant", indique Nicolas Rialland, de la Confédération générale des planteurs de betteraves.

Cet éthanol carburant est incorporé dans les carburants, par exemple, à 10 % dans le SP95 E10 et 5 % dans le SP95 et 98. Le prix de ces carburants augmente mais cela ne bénéficie pas aux producteurs de betteraves puisque cela est dû à la hausse de la partie fossile de la composition.

Hausse de la demande en E85

L'E85 est lui composé en majorité avec de l'éthanol et c'est sa forte demande qui pourrait en revanche faire les affaires des producteurs de betterave. Entre janvier et septembre 2018, ses ventes ont ainsi augmenté de 45 %.

"La France est le premier producteur européen de bioéthanol, explique Nicolas Rialland. Nous en produisons annuellement 12 millions d'hectolitres mais plus du 1/4 de ces volumes est exporté chez nos voisins européens." Mais plus la demande française augmente, plus la filière vend en France au lieu d'exporter et "cela permet aux industriels de vendre l'éthanol à un prix un peu meilleur et donc ça signifie que l'éthanol va être mieux rémunéré pour l'industriel et, par ricochet, pour les producteurs".

Une nouvelle qui "va dans le bon sens", estime-t-il mais qui "ne va pas augmenter considérablement le prix des betteraves", seulement à la marge.