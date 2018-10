Le Rouennais Gul de Boa dévoile au public ses nouvelles créations

Cela fait maintenant 30 ans que Gul de Boa dissémine ses graines de poésie humaniste à Rouen (Seine-Maritime) et ailleurs ! Il fallait donc que cela se fête dignement. Avec sept albums à son actif, l'auteur-compositeur n'a cessé de chanter des thèmes engagés avec cœur gardant foi en l'humain, défendant les petits et fustigeant les grands.

Aujourd'hui que sa réputation n'est plus à faire, Gul qui aime expérimenter, tente une nouvelle formule pour son plaisir et celui de ses fans. Il nous parle de ce projet inédit et revient sur les moments forts de ses 30 ans de scène.

Parle-nous un peu de ton parcours ?

"C'est à Dieppe que tout a commencé, mon surnom qui m'avait été donné au bahut est devenu naturellement mon nom de scène et à Gul j'attachais ce jeu de mots qui me colle aujourd'hui à la peau. Dès les débuts du groupe en 1987, j'ai voulu être le plus authentique possible, malgré le pseudo, Gul et Hughes ne sont qu'un et c'est sans doute ce qui a plu au public. À Rouen je me suis produit au Lézard et au Bateau ivre, ce sont les premières salles qui m'ont accueilli, puis au Trianon à Duchamp-Villon. J'entretiens toujours un lien particulier avec le Trianon qui m'a vraiment soutenu et c'est d'ailleurs dans cette salle que ce nouveau projet, l'Xtra vague band, a vu le jour au cours de trois résidences successives l'année passée complétées par des séances de travail au studio rouennais Tarentula. En 30 ans, mes tournées m'ont emmenée dans toute la France mais aussi en Suisse et en Belgique et sept albums ont été publiés !"

Comment vouliez-vous fêter ces 30 ans de scène ?

"J'avais le désir d'un véritable renouveau. C'est pourquoi j'ai choisi de monter l'Xtra vague band, de m'entourer de huit musiciens talentueux et originaux pour réviser mon univers. La plupart sont multi-instrumentistes et sont issus d'univers musicaux très différents. J'ai toujours aimé les grandes équipes, même si je peux aussi me produire en formule très intimiste et je pense aussi que ces différences nous nourrissent. Le travail en groupe est vraiment enrichissant et cette formule répond à mon désir d'expansion. C'est un projet que j'ai mûri depuis deux ou trois ans et j'ai écrit un nouveau répertoire dans ce but. En musique comme dans la vie, je pense que plus on est de fou, plus on rit. Avec l'Xtra vague band c'était véritablement un travail de collaboration artistique : chacun a mis son grain de sel et a participé aux arrangements en faisant preuve d'inventivité. Ce fut un travail très enthousiasmant et le résultat est vraiment à la fois surprenant, décalé et entraînant."

Qui sont les musiciens dont vous avez souhaité vous entourer ?

"Il y a d'abord l'ancienne formation de Gul de Boa ; une base instrumentale guitare/basse/batterie avec Olivier Hue, James Treasure et André Pasquet. C'est avec eux que j'ai enregistré mon album Luxe calme et volupté, il y a deux ans. Il y a aussi un autre complice de longue date : Manuel Decocq qu'on entendra au violon, claridouk et chant qui avait collaboré à mon premier album Prenez place dans mon bain sorti en 1999. C'est un musicien qui est très bon pour les arrangements. Quand j'ai fêté les 20 ans de scène, j'avais choisi de rassembler tous ceux avec qui j'avais collaboré mais pour mes 30 ans, je voulais aussi associer au projet des artistes avec qui je n'avais pas encore travaillé musicalement comme Isabelle Bertheloot que j'ai connu par le Safran collectif mais aussi Denis Brély dont la créativité m'a séduit : il conçoit des instruments improbables et parfois monumentaux comme le tubophone. Pour enrichir ma palette sonore j'ai également fait appel à Héloïse Divinny qui travaille sur des percussions réunionnaises. Je voulais que ce casting soit intergénérationnel et mélange les techniques et les univers !"

Pratique. Mardi 6 novembre 2018 à 20h30 au Trianon à Sotteville-lès-Rouen. 8 à 16€. Tél. 02 35 73 95 15