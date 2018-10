Accusé de viol, Ronaldo assure être un "exemple" sur et en dehors du terrain

Tendance Ouest a écrit :

Les notaires de l'Orne fermés ce mardi

Les 27 offices des notaires de l'Orne seront exceptionnellement fermés ce mardi 23 octobre 2018, en raison de la tenue de l'Université du Notariat : plus de 200 personnes, notaires et collaborateurs, participent, à Sées (Orne), à une douzaine d'ateliers sur l'actualité juridique et les évolutions de la pratique notariale.

18h32