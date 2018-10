À Rouen, un nouveau nom pour un nouveau départ au centre Grammont

Un "nouveau souffle" pour le centre de vie sociale Grammont à Rouen (Seine-Maritime). C'est le terme utilisé, vendredi 19 octobre 2018, par le maire, Yvon Robert, lors de l'inauguration du lieu qui prend le nom de Simone Veil. "Il doit être le lien entre tous les habitants afin qu'ils réfléchissent, montent des projets, autour de différents axes : la réussite éducative, encourager la mobilité et mieux vivre ensemble."

Un nouveau départ

De nombreux adhérents d'associations et de particuliers, usagers des services, ont été accueillis par Éric Bertrand, le directeur du centre. "Ce sont les habitants du quartier qui ont voté en deux temps et finalement choisi le nom de Simone Veil, rappelle-t-il, il s'agit d'impulser un nouveau départ à ce centre réhabilité qui précède la rénovation d'infrastructures destinées à faire vivre le quartier".

Le choix du nom de Simone Veil n'est pas anodin. Comme l'a exprimé Yvon Robert, repris ensuite par Patrick Chabert, vice-président de la CAF Seine-Maritime : "le nom de Simone Veil est un symbole : sa vie politique fut empreinte de qualités de courage, de persévérance et après avoir surmonté la terrible épreuve des camps nazis, elle fut une remarquable artisan de l'Europe, après avoir bataillé pour faire adopter la loi sur l'IVG. Un exemple de courage et de ténacité !"