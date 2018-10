La colère du maire de Gonfreville-l'Orcher : il doit rembourser l'État

Dans un communiqué du lundi 22 octobre 2018, Alban Bruneau, le maire PC de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), dénonce la baisse des dotations de l'État. Il s'en prend à Édouard Philippe, le premier ministre, qui affirmait en 2017 que les aides de l'État aux collectivités territoriales ne baisseraient plus à partir de 2018.

66 000 euros

En janvier 2018, l'État annonçait à Gonfreville-l'Orcher un versement de 66 000 euros au titre de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Le lundi 8 octobre 2018, un courrier envoyé à la commune annule finalement la dotation et demande le remboursement de 49 500 euros déjà perçus. La ville avait intégré les 66 000 euros en recette du budget 2018.

Dotations en baisse, des dépenses obligatoires en hausse

Alban Bruneau souligne que " Gonfreville-l'Orcher fait déjà face depuis l'année dernière à une baisse de sa Dotation globale de fonctionnement […] et que la commune doit également aborder des transferts de charge ".

Le maire cite la dématérialisation des cartes d'identité depuis mars 2017. En 2016, la ville s'occupait de 576 demandes de cartes d'identité, le chiffre est de 2 309 entre janvier et septembre 2018. L'aide financière allouée par l'État n'aurait pas permis l'embauche d'un agent supplémentaire à l'état civil. " Avec ces dépenses obligatoires en augmentation, et des versements de l'État en diminution, les finances des communes sont chaque année de plus en plus fragiles. Ce n'est pas sans conséquence sur la capacité à agir de la commune ".