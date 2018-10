Orne : des nouveautés à Ferme en fête 2018

Ferme en fête est de retour. Cette manifestation agricole annuelle, qui met en valeur l'agriculture, revient pour la 14e édition. Elle se déroule le samedi 27 et le dimanche 28 octobre 2018 au Parc des expositions Anova à Alençon (Orne).

Pour l'édition 2018 le président Régis Chevalier a fait le choix de garder les habituels marchés et concours d'élevage, mais aussi d'innover en ajoutant des spectacles équestres et des stands sur les énergies renouvelables. De plus, il met l'accent sur l'importance des échanges entre les agriculteurs et les consommateurs :

Ferme en fête : samedi 27 octobre de 9 heures à 19 heures et dimanche 28 octobre 2018 de 9 heures à 18 heures, au Parc-expo Anova à Alençon (Orne), tarifs de 7€ pour les plus de 12 ans, 3.50€ pour les 6-12 ans et gratuit pour les moins de six ans.