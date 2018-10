Football : à Rouen, les espoirs français dominent la Turquie

Les supporters français ont longtemps cru qu'ils ne verraient pas les filer trembler. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir vu leurs protégés se procurer de nombreuses occasions, le vendredi 12 octobre 2018, au stade Diochon de Rouen (Seine-Maritime). Il a fallu attendre la 89e minute et un plat du pied droit de Marcus Coco, à la réception d'un centre dont personne n'a voulu, pour voir les espoirs de l'équipe de France dominer leurs homologues turcs.

Un match de haut niveau à Diochon

Pour le retour d'une Équipe de France à Diochon, les quelque 6 000 spectateurs présents dans les travées en ont eu pour leur argent. Si les Turcs ont bien eu quelques occasions intéressantes, devant une partie du stade acquise à leur cause, ce sont bien les hommes de Sylvain Ripoll qui se sont montrés les plus dangereux. Mais ils ont été maladroits, à l'image des face-à-face manqués par Allan Saint-Maximin et l'ancien havrais Jean-Philippe Mateta, de têtes passées de peu à côté ou de frappes sorties par le gardien.

Les Bleuets ont donc attendu les derniers instants pour remporter ce match amical, de bon augure avant de recevoir la Slovénie pour essayer de conclure leur campagne de qualification pour l'Euro 2019 sur un bilan parfait de 10 victoires en 10 matches.