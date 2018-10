Zone libre : lycées et collèges de Normandie, les profs en danger ?

La vidéo s'est propagée comme un feu de forêt sur les réseaux sociaux. On y voit un élève de lycée pointer une arme factice sur son enseignante dans un lycée de Créteil (Val de Marne). Quatre jours après les faits (jeudi 18 octobre 2018), Tendance Ouest est revenu sur ce fait divers et a tenté de savoir si cela était possible en Normandie. L'invité de la rédaction, pour en parler, Olivier Buon, secrétaire général du Sgen CFDT dans l'académie de Caen (Calvados).