Zone Libre : Scatman dans la boîte à musique

Le 22 octobre c'est la journée internationale du bégaiement. Comment ne pas rendre hommage à celui qui a fait de ce handicap une force pour arriver tout en haut des charts mondiaux fin 1994 et début 1995. La chanson dont on parle évoque le combat de John Paul Larkin alias Scatman contre son bégaiement. Sortie en single, elle s'est écoulée à plus de six millions et si vous êtes né avant 1990 alors vous vous en souvenez forcément.