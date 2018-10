Vol à la "voiture bélier" à Isneauville : des suspects interpellés

Trois personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur le vol à la "voiture bélier" du bureau de tabac d'Isneauville (Seine-Maritime) en septembre 2018. Deux véhicules volés avaient alors servi à enfoncer la devanture du commerce et "plusieurs centaines de paquets de cigarettes" avaient été volées indique la gendarmerie ce samedi 20 octobre 2018. Trois individus originaires de Seine-Maritime et de l'Oise ont été identifiés et sont incarcérés en attendant leur jugement.