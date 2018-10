À Caen, Nicolas Brossault, l'as du dessin au Comic Con

À voir ses dessins, aucun doute que ce Caennais de 25 ans a un véritable talent. Nicolas Brossault est sélectionné pour participer à la finale du prix jeunes talents comics 2018, organisé par le Comic Con à Paris. Pourtant le thème imposé était loin de le satisfaire. "Il fallait organiser un dessin sur Spiderman. Et c'est le héros que j'apprécie le moins", avoue le jeune homme. Ses personnages préférés dans les comics : Wolverine, the Punisher. "J'aime les antihéros. Ils sont beaucoup plus intéressants." Du coup, pour le concours, Nicolas a rendu Spiderman sombre, à l'image d'un vengeur. "Je suis parti sur l'idée que Venom (ennemi de l'homme araignée) contrôle la ville et que Spiderman vient la sauver", détaille-t-il. Le scénario, voilà ce qui est important dans un dessin.

Travailler dur

C'est depuis son enfance que Nicolas dessine. Une passion qu'il pense hériter de sa mère et de sa grand-mère. "Elles étaient toutes les deux artistes peintres", précise-t-il. Après un an et demi passé aux Beaux-arts, il décide de quitter la prestigieuse formation. Son créneau, c'est la représentation urbaine. Un choix loin de convenir aux enseignants.

Malgré des boulots comme développeur web ou animateur, Nicolas Brossault ne perd jamais une occasion de dessiner. Entre une à deux heures par jour. Pourtant, dans le domaine, c'est considéré comme peu. "Les artistes professionnels dessinent entre cinq à six heures. Mais moi, parfois j'ai la flemme", raconte-t-il en riant. À l'aide de son calepin et d'un crayon, ce passionné arrive à reproduire des scènes remplies de réalisme. Nicolas espère maintenant que son dessin fera la différence face aux quinze finalistes. "Je ne me prends pas la tête. J'y vais pour le plaisir. Si ça passe, tant mieux. Dans le cas contraire, je ne serai pas déçu."