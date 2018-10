Autofree tisse sa toile dans l'Orne

Autofree, mise à disposition de véhicule électriques par le Conseil départemental de l'Orne, tisse sa toile dans les villes du département : en septembre 2018, chacune des douze voitures a été louée durant six heures chaque jour, par exemple par des étudiants sans véhicules qui ont besoin d'aller se ravitailler dans une grande surface, mais aussi par des familles qui évitent ainsi l'achat d'une seconde voiture.

Inauguration du site Autofree à Bellême. - Eric Mas

Bientôt sur huit sites

Autofree répond à un réel besoin, et le système se développe dans les autres villes de l'Orne : Bellême, Argentan, Mortagne-au-Perche. Puis Flers et la Ferté-Macé. Et enfin L'Aigle et Alençon-Courteille. Début 2019, trente voitures électriques seront à la disposition des Ornais. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental :

La location des Autofree se fait sur le site clem.mobi.

La location s'effectue au tarif d'un euro de l'heure, tarif dégressif puisque 24 heures sont facturés 12 euros, assurance et carburant électrique inclus. Chaque véhicule possède environ 300 kilomètres d'autonomie. Il doit être ramené sur le point de départ où il a été pris.